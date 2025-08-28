ECONOMIE
Israël bombardeert hoofdstad van Jemen

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 17:21
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 17:24
Israël heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De Israëlische krijgsmacht meldt dat een militair doelwit van de Houthi's is bestookt.
Inwoners vertelden persbureau Reuters dat aanvallen onder meer een gebied bij het presidentieel paleis getroffen zouden hebben. Het was de tweede keer in enkele dagen tijd dat de stad is gebombardeerd.
Israël en de Houthi's bestoken elkaar al langer. De Jemenitische groep valt doelen in Israël aan met raketten en drones. Dat gebeurt uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook. Israël reageert met vergeldingsaanvallen in Jemen.
De Houthi's, die in Jemen een groot gebied in handen hebben, hebben ook aanvallen uitgevoerd op de internationale scheepvaart. Ze hebben schepen beschoten op de Rode Zee en in de Golf van Aden.
