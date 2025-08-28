ECONOMIE
BBC: sportautofabrikant Lotus schrapt 550 banen op hoofdkantoor

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 17:23
anp280825159 1
HETHEL (ANP) - Sportwagenfabrikant Lotus wil 550 banen schrappen op zijn hoofdkantoor, melden internationale media, waaronder de BBC. Op het hoofdkantoor in het Britse dorp Hethel werken ongeveer 1300 mensen, waarmee de reductie neerkomt op zo'n 40 procent van het personeel.
Lotus zegt tegenover de Britse zender dat het besluit volgt op "een herziening van de bedrijfsdoelstellingen". "We geloven dat dit nodig is om een duurzame toekomst voor het bedrijf veilig te stellen in de huidige snel veranderende automarkt, die gekenmerkt wordt door onzekerheid en snelle veranderingen in wereldwijd beleid, waaronder heffingen."
Onder meer de BBC meldde in juni dat Lotus zou overwegen zijn Britse productie te staken en een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten op te zetten. Daarop zei de sportwagenfabrikant geen plannen te hebben om zijn productie in het Verenigd Koninkrijk te beëindigen. Lotus zegt nu "volledig toegewijd" te blijven aan het Verenigd Koninkrijk en dat de thuisbasis daar blijft.
