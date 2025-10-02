ECONOMIE
Israël claimt 40 schepen van Gaza-vloot te hebben onderschept

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:08
ASHDOD (ANP/RTR) - De Israëlische marine heeft veertig schepen van de Global Sumud Flotilla (GSF) onderschept, meldt nieuwssite The Times of Israel. Op de tracker van activisten zelf is ook te zien dat vrijwel alle schepen van de vloot zeker of waarschijnlijk zijn onderschept voordat ze de Gazastrook hadden bereikt.
The Times of Israel schrijft dat honderden activisten zijn opgepakt. De operatie zou zonder problemen zijn verlopen. Wel liggen nog vier schepen vast met uiteenlopende "technische problemen". De mensen aan boord van die schepen moeten nog worden opgepakt.
Volgens GSF waren er vijfhonderd mensen aan boord van de vloot. Het gaat om activisten, maar ook om juristen en parlementariërs uit meerdere landen.
Israël stopte de schepen met hulpgoederen voor de Gazastrook in internationale wateren.
