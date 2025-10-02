Sta composteren van doden nog niet toe, adviseert Gezondheidsraad

DEN HAAG (ANP) - Mensen kunnen zich voorlopig nog niet laten composteren na hun overlijden. De Gezondheidsraad adviseert om dit nog niet toe te staan, omdat niet duidelijk is of het veilig en duurzaam is.

Bij composteren wordt een stoffelijk overschot in een bak met organisch materiaal gelegd. In twee tot drie maanden tijd breken microben het lichaam dan af. In enkele Amerikaanse staten is dat toegestaan. Volgens de Gezondheidsraad is er veel zuurstof nodig om de microben hun werk te laten doen. Daardoor "kunnen er mogelijk ziektekiemen en schadelijke stoffen aanwezig zijn in de menselijke reststoffen" en het is niet bekend hoe groot de risico's daarvan zijn, oordeelt de Gezondheidsraad.

De raad adviseert wel om verder onderzoek naar menselijk composteren mogelijk te maken. Dan komt er beter zicht op de risico's. Als het composteren daarna alsnog wordt toegestaan, moet er wel een wet komen wat er met de overblijfselen moet gebeuren. Anders zouden de lichamelijke resten als afval gelden "en dit is vanuit het oogpunt van de waardigheid ongewenst".

Resomeren

De Gezondheidsraad gaf in 2020 een positief advies over een andere vorm van lijkbezorging, namelijk resomeren, ook wel alkalische hydrolyse genoemd. Het lichaam van de overledene wordt dan ondergedompeld in kaliumhydroxide. Die vloeistof wordt opgewarmd en na drie uur blijven alleen wat botweefsel, protheses, tanden en restvloeistof over. De rest van het lichaam is opgelost. De Gezondheidsraad oordeelde dat dit kan worden ingevoerd, zolang het veilig, waardig en duurzaam gebeurt.

Vijf jaar na dat advies is resomeren echter nog niet toegestaan. De raad laat donderdag weten dat het oordeel uit 2020 niet hoeft te worden aangepast, er is "geen reden om dit advies te herzien".

Overleden mensen kunnen momenteel worden begraven of gecremeerd, of besluiten om hun lichaam te doneren aan de wetenschap. Wie op zee sterft, mag ook een zeemansgraf krijgen.