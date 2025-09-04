Israël claimt al 40 procent van Gaza-Stad in handen te hebben

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Het Israëlische leger zegt inmiddels 40 procent van Gaza-Stad te controleren. Woordvoerder Effe Defrin onderstreepte dat de operatie daar in de komende dagen zal worden uitgebreid.

Israël besloot begin augustus om heel Gaza-Stad in te nemen, ondanks felle protesten van hulporganisaties en verzet vanuit de legerleiding zelf. Eind augustus begon de operatie en werden de eerste buitenwijken ingenomen.

Voor 7 oktober 2023 woonden ongeveer een miljoen Palestijnen in Gaza-Stad. Velen van hen sloegen daarna al op de vlucht, maar naar schatting leven er ook nu nog honderdduizenden mensen. Israël heeft hen opgeroepen om te vertrekken en zegt dat zo'n 70.000 inwoners daar gehoor aan hebben gegeven. Veel anderen weigeren, omdat andere gebieden minstens zo onveilig kunnen zijn.

Ook donderdag voerde Israël bombardementen uit op Gaza-Stad en andere gebieden in de Gazastrook. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten zijn 53 mensen gedood.