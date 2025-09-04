Rechtszaak tegen regering VS om stilleggen bouw windpark op zee

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted begint een rechtszaak tegen de regering van de Amerikaanse president Donald Trump over het stilleggen van de bouw van een groot windmolenpark voor de oostkust van de Verenigde Staten. Volgens Ørsted is dat besluit illegaal. De bouw van dat park, genaamd Revolution Wind, is al voor 80 procent voltooid.

De bouw werd in augustus stilgelegd omdat er zorgen zijn over de nationale veiligheid, aldus het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management. Volgens het bureau moet er eerst een evaluatie van het project worden afgerond.

Het windmolenpark zou volgens Ørsted stroom gaan leveren aan ruim 350.000 huishoudens in de staten Rhode Island en Connecticut. De bouw is vorig jaar begonnen en 45 van de 65 windturbines zouden al zijn geïnstalleerd. Ørsted hoopte het project eind volgend jaar af te ronden. Het bedrijf had al gezegd alle opties te onderzoeken rond de kwestie, waaronder juridische procedures.

Rechtszaak

Ook Rhode Island en Connecticut hebben gezegd een rechtszaak tegen de regering-Trump aan te zullen spannen omdat het besluit om de bouw te staken onrechtmatig zou zijn.

Trump heeft sinds het begin van zijn tweede presidentschap vaker grote projecten voor windenergie voor de kust van de VS stilgelegd. Dit deed hij in april bij Empire Wind, een groot project van het Noorse energieconcern Equinor voor 54 windmolens voor de oostkust. Het project mocht een maand later weer doorgaan. Trump heeft meermaals kritiek geuit op windenergie omdat het bijvoorbeeld te duur zou zijn.