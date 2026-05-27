Israël claimt dood Hamas-kopstuk Mohammed Odeh

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 10:50
GAZA-STAD (ANP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz en het Israëlische leger zeggen dat Hamas-commandant Mohammed Odeh dinsdag is omgekomen bij een aanval op Gaza-Stad. Eerder meldden Katz en premier Benjamin Netanyahu al dat het leger een aanval had uitgevoerd die gericht was op Odeh.
De vorige militair leider van Hamas, Ezzedine al-Haddad, werd recent gedood door Israël. Volgens Israël speelden zij allebei een belangrijke rol bij de door Hamas geleide aanval op 7 oktober 2023.
Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook kwamen dinsdag ook anderen om het leven. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa waren onder hen ook burgers.
