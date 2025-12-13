Israël claimt topman Hamas te hebben gedood in Gaza

TEL AVIV (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft gemeld een topfiguur van de Palestijnse beweging Hamas in Gaza te hebben gedood. Hij zou bezig zijn geweest de militaire kracht van de beweging weer op te bouwen.

Israëlische media melden dat het om Raed Saad gaat, een van de planners van de bloedige aanval van Hamas op Israël in oktober 2023.

De aanval op de topman van Hamas zou zijn uitgevoerd met een drone ten westen van de stad Gaza. Daarbij zouden zeker vier mensen zijn omgekomen en meer dan twintig gewonden zijn gevallen.