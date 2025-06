Israël claimt vernietiging deel van Iraanse luchtverdediging

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël zegt bij de grote aanval op Iran tientallen radars en raketlanceerinstallaties te hebben vernietigd. Daarmee zou de luchtverdediging van West-Iran een grote klap hebben gekregen.

Israël zei eerder al dat zo'n honderd doelen waren aangevallen en dat de operatie een succes was. Het zou gaan om militaire en nucleaire faciliteiten. Iran heeft bevestigd dat de nucleaire faciliteit in Natanz is geraakt. Israëlische functionarissen zeggen tegen nieuwssite Times of Israel dat de schade aanzienlijk zou zijn.