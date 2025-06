Zweden verzekert dat het nieuwe NAVO-norm haalt

STOCKHOLM (ANP) - Zweden zegt de beoogde, veel hogere nieuwe NAVO-norm voor defensie-uitgaven te gaan halen. Het land gaat zowel 3,5 procent van de economie in defensie steken als 1,5 procent in ondersteunende zaken, verzekert premier Ulf Kristersson. Dat is samen de 5 procent die de Amerikaanse president Donald Trump eist en NAVO-topman Mark Rutte heeft voorgesteld.

Zweden zal "minstens 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uittrekken voor 'harde' defensiebenodigdheden" om de wensen van de militaire leiding van de NAVO te vervullen, zei Kristersson tijdens een bezoek van Rutte. Met uitgaven aan zaken als cyberbeveiliging en weerbaarheid, waarvan defensie ook baat heeft, zou Zweden boven de 5 procent komen.

Kristersson kondigde al eerder aan dat zijn land in 2030 3,5 procent van het bbp aan defensie wil uitgeven. Het jongste lid van de NAVO maakt zich grote zorgen over Rusland. Dat geldt ook voor andere Noord-Europese en Baltische landen, die de nieuwe norm eveneens royaal lijken te halen.