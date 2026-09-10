Israël claimt verwoesting tunnelcomplex Hezbollah

BEIROET (ANP/AFP) - Israël claimt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben verwoest in het zuiden van Libanon. Volgens premier Benjamin Netanyahu ging het om "belangrijke ondergrondse infrastructuur", die in de afgelopen twee decennia was gebouwd.

Het complex lag in de buurt van de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van de stad Nabatieh. Volgens Netanyahu is hiermee de operatie in de buurt van die heuvel afgerond, zowel ondergronds als bovengronds.

De Israëlische krijgsmacht heeft een groot deel van het zuiden van Libanon bezet. Volgens Israël is die "bufferzone" nodig om zich te verdedigen tegen Hezbollah en om infrastructuur van die beweging te vernietigen. Ook hele dorpen worden afgebroken. Bewoners mogen niet terugkeren, ondanks dat er officieel sprake is van een bestand. Israël blijft ook regelmatig luchtaanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, naar eigen zeggen als reactie op acties van Hezbollah.