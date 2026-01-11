ECONOMIE
Israël doodt drie Palestijnen in Gaza ondanks staakt-het-vuren

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 19:34
GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israël heeft minstens drie Palestijnen gedood bij twee afzonderlijke incidenten in de Gazastrook, meldden lokale gezondheidsautoriteiten. Sinds in oktober een wapenstilstand werd gesloten in het Palestijnse gebied, zijn meer dan 440 Palestijnen gedood, evenals drie Israëlische soldaten.
Hulpverleners zeiden dat één Palestijn werd gedood in de wijk Tuffah in Gaza-Stad, in een gebied onder Palestijnse controle. Twee anderen werden gedood in het zuiden van Gaza, in de stad Bani Suhaila, ten oosten van Khan Younis, een gebied dat nog steeds door Israël wordt bezet.
Over beide incidenten zei het Israëlische leger dat het om terroristen ging die een directe bedreiging zouden hebben gevormd.
Een Hamas-functionaris vertelde persbureau Reuters zondag dat de groep bemiddelaars heeft opgeroepen in te grijpen en een einde te maken aan de "dagelijkse Israëlische moorden die gericht zijn op het ondermijnen van het staakt-het-vuren".
