Treinen en bussen Keolis rijden maandag vooralsnog

DEVENTER (ANP) - Vervoerder Keolis gaat er voorlopig van uit dat zijn treinen en bussen maandag gewoon kunnen rijden, ondanks code oranje vanwege de verwachte gladheid. "Het is een beetje koffiedik kijken, het kan gaan ijzelen maar het kan ook dooien. Eerst gaan we proberen te rijden, we hopen dat het te doen is. Maar als dat niet zo is en het gevaarlijk wordt, kan het zijn dat we de bussen naar binnen halen", zegt een woordvoerster.

Keolis rijdt onder meer met treinen op de trajecten Zwolle - Enschede, Zwolle - Kampen en Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen. Verder heeft het bedrijf buslijnen in de provincie Utrecht en in Almere.

Qbuzz liet eerder weten dat zijn bussen maandagochtend niet rijden in de provincies Groningen en Drenthe en op het vasteland van Friesland. Op de Friese Waddeneilanden rijdt Qbuzz wel.