Honderden agenten extra naar Minnesota na protest tegen ICE-agent

door anp
zondag, 11 januari 2026 om 19:19
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid stuurt honderden extra agenten naar de Amerikaanse staat Minnesota. De inzet komt een dag nadat tienduizenden mensen door de stad Minneapolis in Minnesota marcheerden om te protesteren tegen het doodschieten van een vrouw door een agent van de immigratiedienst ICE.
De agenten worden ingezet voor de veiligheid van de ICE-agenten en grenswachters die al in Minnesota zijn, aldus minister Kristi Noem van Binnenlandse Veiligheid. Washington stuurde al ongeveer 2000 agenten naar de regio Minneapolis-St. Paul.
Ook elders in de Verenigde Staten waren demonstraties tegen het uitzettingsbeleid van de overheid en de schietpartij in Minneapolis, die de 37-jarige Renee Good het leven kostte. Autoriteiten in Minnesota noemen de ingreep ongerechtvaardigd. Zij wijzen op beelden van omstanders waarop te zien zou zijn dat Goods auto wegreed van de agent toen hij schoot. Volgens Noem was het zelfverdediging.
