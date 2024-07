Israël doodt hoge Hezbollahcommandant

TYRUS (ANP/AFP/RTR) - Bij een Israëlische luchtaanval op de Libanese kuststad Tyrus is een hooggeplaatste commandant van Hezbollah omgekomen, zeggen bronnen tegen internationale persbureaus. Hij zou gedood zijn door een aanval op een auto.

Nieuwszender Al Jazeera deelt geverifieerde beelden van de brandende auto, waar twee mensen in zouden hebben gezeten.

De gedode commandant, die niet bij naam genoemd wordt, zou verantwoordelijk zijn voor een deel van Hezbollahs operaties aan de zuidgrens van Libanon met Israël. Sinds de oorlog in de Gazastrook in oktober begon, beschieten Israël en Hezbollah elkaar regelmatig in dat grensgebied.

Volgens de bronnen van Reuters had de commandant dezelfde rang als Taleb Abdallah, die vorige maand omkwam bij een luchtaanval. Hij was het hoogstgeplaatste lid van Hezbollah dat in de afgelopen acht maanden is gedood. Hezbollah reageerde door tientallen raketten en drones af te vuren op Israël.