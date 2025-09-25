Trump: Secret Service onderzoekt 'sabotage' van roltrap bij VN

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat de Secret Service onderzoek doet naar wat hij omschreef als "sabotage" bij de Verenigde Naties. Trump stelde dat een storing in de roltrap, een defecte autocue en geluidsproblemen zijn toespraak bij de wereldorganisatie een dag eerder hadden verstoord. "Niet één, niet twee, maar drie zeer sinistere gebeurtenissen!", schreef Trump op Truth Social.

Trump schreef dat een roltrap in het VN-hoofdkantoor waarop hij en zijn vrouw Melania stonden "met piepende remmen" tot stilstand kwam, waardoor ze bijna ten val kwamen. Hij riep op tot de arrestatie van de verantwoordelijken. Hij zei ook dat zijn autocue aan het begin van zijn toespraak uitviel en dat wereldleiders in de zaal hem niet konden horen omdat het geluidssysteem was uitgevallen.

Volgens VN-functionarissen was het ingebouwde veiligheidsmechanisme van de roltrap geactiveerd door een achteruit lopende cameraman, werd de autocue bediend door het Witte Huis en konden wereldleiders Trumps toespraak in zes verschillende talen horen.