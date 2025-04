Israël doodt met luchtaanval Hamascommandant in Libanon

JERUZALEM/BEIROET (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met een gerichte luchtaanval een commandant van de Palestijnse beweging Hamas in Libanon gedood. Hamas heeft later bevestigd dat commandant Hassan Farhat en zijn zoon en dochter door Israël om het leven zijn gebracht.

De aanval was gericht op een flatgebouw in de Libanese havenstad Sidon. Volgens Israël was Farhat verantwoordelijk voor aanvallen op Israëli's, onder meer voor een raketaanval begin 2024 op een Israëlische basis circa 13 kilometer van de Libanese grens.

De aanval is uitgevoerd ondanks een bestand tussen Israël en Libanon. De Libanese premier Nawaf Salam noemde de aanval "een flagrante schending van de Libanese soevereiniteit en de wapenstilstandsakkoorden". Hij roept op tot internationale druk op Israël om een einde te maken "aan de onophoudelijke aanvallen op plaatsen in Libanon waarbij ook woonwijken het doelwit zijn".