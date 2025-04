Limburg begint in mei met gratis ov buiten de spits voor minima

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg begint in mei in een aantal gemeenten met het aanbieden van gratis openbaar vervoer in de daluren voor mensen met een minimuminkomen. Bijstandsgerechtigden in de zes grootste Limburgse gemeenten en Nederweert krijgen een brief waarmee zij zich kunnen aanmelden voor een ov-chipkaart. Die geeft recht op gratis vervoer buiten de spits in Limburgse bussen en treinen van Arriva.

Het gaat om Maastricht, Venlo, Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en dus Nederweert. In die laatste gemeente werd eerder een soortgelijk product ingevoerd. Na de zomer opent een digitaal loket waar Limburgers met een inkomen tot en met 100 procent van het sociaal minimum terechtkunnen, zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA).

De Limburgse politiek nam het plan voor gratis ov buiten de spits vorig jaar al aan, maar het liep vertraging op omdat gemeenten het aanvraagproces niet konden uitvoeren.