Autobedrijven verkochten minder occasions in november

BUNNIK (ANP) - Autobedrijven zoals dealers en garages hebben in november minder occasions verkocht dan een jaar eerder. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RDC ging het om een verkoop van 110.981 gebruikte auto's, een daling van 3,8 procent vergeleken met vorig jaar. De verkoop van gebruikte auto's tussen consumenten onderling nam wel toe, met 7,7 procent tot 61.385 voertuigen.

In de eerste elf maanden van dit jaar verkochten autobedrijven ruim 1,274 miljoen gebruikte auto's. Dat is een toename van ruim 2 procent op jaarbasis. Bij particulieren onderling ging het om een verkoop van meer dan 680.000 gebruikte auto's, een stijging van 6,6 procent.

Bij de bedrijfsverkoop in november hadden gebruikte benzineauto's een aandeel van 67,5 procent. Hybride auto's waren goed voor 22,5 procent van de occasionverkoop door bedrijven en volledig elektrische auto's voor 6 procent. Bij dieselauto's ging het om 3,4 procent van de occasionverkoop.