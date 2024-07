Israël en Egypte praten over elektronisch toezicht bij grens Gaza

CAÏRO (ANP/RTR) - Onderhandelaars uit Egypte en Israël zijn in gesprek over het opzetten van een elektronisch surveillancesysteem bij de grens tussen Egypte en de Gazastrook. Israël wil tot nog toe dat grensgebied niet verlaten, maar voor Hamas is die terugtrekking een voorwaarde voor een staakt-het-vuren.

Israëlische troepen hebben sinds mei de hele strook land langs de grens tussen Egypte en Gaza in handen: de zogenoemde Philadelphi-corridor. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu meldde donderdag nog dat het geen optie is om dat gebied te verlaten. Israël is bang dat Hamas de grens dan weer zou kunnen gebruiken om wapens en voorraden te smokkelen via het tunnelstelsel.

Nu proberen de onderhandelaars door middel van elektronisch toezicht die impasse te breken. Het zou gaan om een soort sensoren die bewegingen in tunnels moeten detecteren. Het surveillancesysteem is al eerder geopperd, maar nu is het voor het eerst dat de Israëlische afvaardiging ook daadwerkelijk serieus over de plannen praat, melden bronnen aan persbureau Reuters.

Als de partijen het eens kunnen worden over een terugtrekking van Israëliërs uit de grenszone, zou dat volgens de bronnen ook een belangrijke doorbraak zijn voor de onderhandelingen over een staakt-het-vuren.