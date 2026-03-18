Israël erkent beschieting positie UNIFIL in Libanon

PARIJS/JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger heeft erkend eerder deze maand met een tank een positie van de VN-macht in Libanon, UNIFIL, te hebben beschoten. Daarbij raakten Ghanese blauwhelmen gewond.

Een onderzoek van de VN had al geconcludeerd dat Israëli's op de positie hadden geschoten. Het leger stelt dat dit inderdaad het geval was toen de beweging Hezbollah een antitankraket had afgevuurd en de bemanning van de tank daarom het vuur opende.

UNIFIL is een vredesmacht van de VN en al sinds 1978 actief in het zuiden van Libanon.