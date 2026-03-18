ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Unilever iets lager op positief Damrak na afsplitsingsgerucht

Economie
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 9:16
anp180326090 1
AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Damrak is woensdag opnieuw hoger van start gegaan, geholpen door een daling van de olieprijzen. Het aandeel Unilever stond kort na de opening 0,3 procent lager na een gerucht dat het concern overweegt zijn voedingsmiddelentak af te splitsen.
Gesprekken daarover zouden zich nog in een vroege fase bevinden, aldus persbureau Bloomberg. Het bedrijf achter merken als Knorr, Calvé en Hellmann's onderzoekt al langer hoe het zijn merkenportfolio kan verkleinen en kijkt daarbij nadrukkelijk naar voedingsmerken. Een woordvoerder van Unilever liet weten niet in te gaan op geruchten.
De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 1017,46 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 986,93 punten. Ook andere grote Europese beurzen begonnen in het groen. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent, de Londense FTSE kwam nauwelijks van zijn plek.
loading

174771581_m

174014872_m

gandr-collage

images

0c2214b4-c592-4dd7-a306-3d620638b507_feb48d5b

33626889_m (1)

Loading