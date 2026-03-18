Unilever iets lager op positief Damrak na afsplitsingsgerucht

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op het Damrak is woensdag opnieuw hoger van start gegaan, geholpen door een daling van de olieprijzen. Het aandeel Unilever stond kort na de opening 0,3 procent lager na een gerucht dat het concern overweegt zijn voedingsmiddelentak af te splitsen.

Gesprekken daarover zouden zich nog in een vroege fase bevinden, aldus persbureau Bloomberg. Het bedrijf achter merken als Knorr, Calvé en Hellmann's onderzoekt al langer hoe het zijn merkenportfolio kan verkleinen en kijkt daarbij nadrukkelijk naar voedingsmerken. Een woordvoerder van Unilever liet weten niet in te gaan op geruchten.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 1017,46 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 986,93 punten. Ook andere grote Europese beurzen begonnen in het groen. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent, de Londense FTSE kwam nauwelijks van zijn plek.