Israël geeft meer burgers in Khan Younis opdracht te vertrekken

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft burgers in een deel van het zuidoosten van Khan Younis opgedragen om te vertrekken. Het gaat om stukken van de stad die eerder niet aangevallen zouden worden, omdat ze bij het humanitaire gebied hoorden, maar waar nu toch operaties gaan plaatsvinden.

Volgens de krijgsmacht zijn vanuit dit deel van de stad in Gaza "talloze terreurdaden" gepleegd. Er zouden van daaruit ook raketten zijn afgevuurd. De IDF zegt dat burgers naar gebieden dichter bij de kust moeten vertrekken om te voorkomen dat ze tussen de gevechten terechtkomen. Er komt volgens de krijgsmacht een "krachtig optreden tegen de terroristische organisaties" aan.

In Gaza komt het vaak voor dat grote aantallen burgers moeten vertrekken voor aanstaande aanvallen van Israël. Alleen in Khan Younis zijn volgens de Verenigde Naties sinds maandag al zeker 182.000 mensen gevlucht. Ook vrijdag werden in het oosten van Khan Younis nog zware gevechten gemeld. Het humanitaire gebied is vaker verkleind.