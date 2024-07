Pieterse wil op vuilnisbelt Frans mountainbikefeestje verpesten

SAINT-LAMBERT (ANP) - Mountainbikester Puck Pieterse kan zondag op de tweede dag van de Olympische Spelen een Frans feestje verpesten. Pauline Ferrand-Prévot, de regerend wereldkampioene, rijdt op de voormalige vuilnisbelt Colline d'Elancourt een thuiswedstrijd. "Het aantal decibellen zal hoog liggen", voorspelt de 22-jarige Amersfoortse. Eerder dit jaar troefde ze de topfavoriete op het EK in Roemenië genadeloos af.

Pieterse werd in de twee daaropvolgende wereldbekerwedstrijden geklopt door de 32-jarige Française, die zich daarna amper nog in wedstrijden liet zien. "Ze zal op hoogte hebben getraind. Dat hebben de meesten gedaan. Ik ook."

De afgelopen anderhalf jaar waren er felle duels tussen de gearriveerde vedette en het aanstormende talent, dat vorig jaar de wereldbeker won en op haar eerste WK als derde eindigde. "Van ieder kampioenschap leer ik. Ik denk dat ik met name in de voorbereiding dingen beter ben gaan herkennen. Hoe je lichaam zich voelt, op wat voor dagen, wanneer zijn het zenuwen, wanneer heb je echt slechte benen, zeg maar. Dat maakt deze aanloop wellicht de beste die ik ooit heb gehad."

'Gewoon genieten'

Dat moet blijken op een parcours dat ze een klein jaar geleden al verkende. Met een bodycam, het resultaat staat op YouTube. "Ze hebben niet veel veranderd", zag ze bij terugkeer. "Wat kleine dingetjes om het beter te laten lopen. Verder is het helemaal hetzelfde. Het is een beetje een atypisch parcours door de ondergrond (gravel) en ook door de geringe hoeveelheid klimmen die erin zitten. De snelheid zal hoger liggen dan bij een gemiddeld parcours en je zult door dat gravel in de bochten nog meer moeten opletten."

Hoewel ze ver verwijderd is van de olympische gekte in Parijs, beseft Pieterse wel dat haar iets bijzonders te wachten staat. "Het is wel de grootste wedstrijd die ik ga rijden, maar hoe het zal zijn weet ik ook niet. Het was wellicht tof geweest om in het olympisch dorp te zitten. Maar ik denk voor de rust dat dit wel beter is. Ik hoop er maandag nog even te gaan kijken."

Maar wie weet wacht haar eerst al een huldiging in het TeamNL Huis. De Franse sportkrant L'Équipe schat haar in op zilver, achter vijfvoudig wereldkampioene Ferrand-Prévot uiteraard. "Ik denk dat ik tevreden moet zijn als ik er echt alles uit heb gehaald. Als je helemaal kapot bent en je kon niet harder en er zijn er een paar beter, dan moet je daar vrede mee hebben. Natuurlijk ben ik hier voor een medaille, maar ik moet ook gewoon genieten van deze ervaring."