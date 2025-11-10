ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël geeft opnieuw Palestijnse lichamen vrij

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 13:15
anp101125108 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het Gazaanse gezondheidsministerie zegt van Israël de lichamen van nog eens vijftien Palestijnen te hebben ontvangen. Daarmee komt het totaal op 315 sinds het ingaan van het bestand tussen Hamas en Israël een maand geleden.
Israël geeft vijftien Palestijnse lichamen vrij in ruil voor elke overleden Israëlische gijzelaar. Zondag werd het lichaam overgedragen van een Israëlische militair die in 2014 werd gedood. In de Gazastrook bevinden zich nu nog de lichamen van vier gijzelaars. Het gaat om drie Israëlische burgers en een Thaise burger.
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

Loading