Israël geeft opnieuw Palestijnse lichamen vrij

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het Gazaanse gezondheidsministerie zegt van Israël de lichamen van nog eens vijftien Palestijnen te hebben ontvangen. Daarmee komt het totaal op 315 sinds het ingaan van het bestand tussen Hamas en Israël een maand geleden.

Israël geeft vijftien Palestijnse lichamen vrij in ruil voor elke overleden Israëlische gijzelaar. Zondag werd het lichaam overgedragen van een Israëlische militair die in 2014 werd gedood. In de Gazastrook bevinden zich nu nog de lichamen van vier gijzelaars. Het gaat om drie Israëlische burgers en een Thaise burger.