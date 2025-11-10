Topdrukte bij opvangcentra in 'slecht jaar' voor de egel

DEN HAAG (ANP) - Het is een slecht jaar voor de egel. Opvanglocaties stromen vol, organisaties wijzen naar het klimaat en groenbeleid.

De egelopvang in Zoetermeer is vol, in Huizen neemt men extra egels op van centra die dreigen vol te raken en in Enschede komen er egels binnen van het formaat pingpongbal. "Het voorjaar was zeer slecht voor insecten. Groen wordt vervangen door stenen en dat merken ook de egels", vertelt Jenny Kleve, oprichter van Egelbescherming Nederland. "Vrouwtjes beginnen verzwakt aan het werpen en dat tijdens een koud, nat najaar. Pasgeboren egels hebben het heel zwaar."

In Enschede komen egeltjes binnen van nog geen 150 gram. "Een egel moet 600 gram wegen om de winter te overleven", laat de opvang weten. Bij de egelopvang in Papendrecht, die momenteel 139 egels opvangt, wordt gewezen naar de overheid. "Tuinen worden steeds grijzer. Maak het voor mensen aantrekkelijk om de tuin te vergroenen; dat helpt met de insectenpopulatie en voor het leefgebied van de egel."