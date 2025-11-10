ECONOMIE
Omstreden docent Pettit verlaat Radboud Universiteit

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 13:20
NIJMEGEN (ANP) - Universitair docent Harry Pettit, die de afgelopen jaren in het nieuws kwam door omstreden uitspraken over de Gaza-oorlog, vertrekt bij de Radboud Universiteit. Volgens de universiteit hebben ze dat "na een intensief traject van maanden" afgesproken.
Pettit schreef vorige maand op X dat het tijd is om "af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn" en dat hij niet stopt tot Israël "verdwenen" is. Hij verwees daarmee naar de aanval op Israël op 7 oktober 2023. De radicale beweging Hamas doodde toen meer dan duizend Israëlische burgers en gijzelde honderden mensen. Demissionair minister Gouke Moes wilde dat de universiteit aangifte tegen Pettit zou doen.
Pettit, universitair docent sociale geografie, was ook betrokken bij bezettingen van universiteitsgebouwen. De Radboud Universiteit zegt dat hij "uitingen heeft gedaan die niet in lijn zijn met de gedragscode van de universiteit. De heer Pettit ziet dat anders."
