Israël: grensovergang Rafah opent mogelijk zondag

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 18:20
anp161025166 1
RAFAH (ANP) - De grensovergang in het zuiden van Gaza bij Rafah opent vermoedelijk zondag. Dat melden onder meer Al Jazeera en het Italiaanse persbureau ANSA, die zich baseren op uitspraken van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar. De minister zei er niet bij of de grens opent voor alleen mensen, of ook noodhulp vanaf dat moment bij Rafah de grens over mag.
Eerder op de dag maakte de Israëlische defensieorganisatie die de noodhulp coördineert, COGAT, bekend dat Israël voorbereidingen treft om de grenspost te openen. De dienst benadrukte daarbij dat na de opening alleen burgers kunnen passeren en dat noodhulp via andere grensovergangen Gaza binnenkomt.
