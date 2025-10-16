Bouwer BAM hard onderuit op beurs in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Bouwbedrijf BAM is donderdag hard gedaald op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van een negatief analistenrapport over het concern en zetten BAM ruim 13 procent lager. Verder overheerste het optimisme op de handelsvloeren in Amsterdam en andere Europese steden.

De AEX-index steeg 0,4 procent tot 959,00 punten. De MidKap zakte onder druk van BAM 0,6 procent tot 907,91 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent, Parijs eindigde 1,4 procent hoger.

Analisten van financieel dienstverlener Oddo BHF verlaagden hun oordeel over BAM naar 'underperform'. Ze stelden dat er te veel optimisme is over het vermogen om de winstmarge te vergroten op de korte en middellange termijn.

De algehele teneur op het Damrak was positief. Chipbedrijven uit de AEX, zoals ASML en ASMI, bleven terrein winnen na goed ontvangen kwartaalresultaten van de Taiwanese chipfabrikant TSMC.

Beleggers verwerkten ook opmerkingen van Federal Reserve-bestuurder Christopher Waller. Hij zei achter nog een renteverlaging in de Verenigde Staten te staan, maar hij vond ook dat de Fed voorzichtig te werk moet gaan. De onlangs door Trump benoemde Fed-bestuurder Stephen Miran pleitte juist voor forsere verlagingen van de leenkosten.

Fastned meldde opnieuw een recordomzet te hebben behaald met zijn laadstations voor elektrische auto's. Het aandeel steeg bijna 7 procent. Groothandelsketen Sligro kwam ook met kwartaalcijfers en eindigde 4,4 procent lager.

Nedap zakte 1,5 procent. De apparatenproducent zag de omzet in het derde kwartaal groeien en kondigde tevens het vertrek van topman Ruben Wegman aan. Wegman, die lijdt aan Parkinson, vertrekt in april 2026 vanwege zijn gezondheid. Hij wordt opgevolgd door commercieel directeur Rob Schuurman.

De euro won ongeveer 0,2 procent vergeleken met de dollar en was 1,1668 dollar waard. De olieprijzen daalden licht. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 57,80 dollar per vat. Brentolie zakte 0,8 procent en was 61,42 dollar per vat waard.