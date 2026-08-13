ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël heropent na ruim twintig jaar nederzetting op Westoever

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 14:41
anp130826128 1
GANIM (ANP/AFP) - De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de Westelijke Jordaanoever is ruim twintig jaar nadat die werd ontruimd weer officieel geopend. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz was erbij en zei dat de Israëliërs er nu "voor altijd" blijven.
Ganim werd net als drie andere nederzettingen ontruimd als onderdeel van een plan van de voormalige premier Ariel Sharon. In het kader van dat plan trok Israël zich terug uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Dat zou vastgelopen onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen weer op gang moeten brengen. Drie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn onder premier Benjamin Netanyahu weer in gebruik genomen.
Critici vrezen dat de heropening van de nederzetting de bewegingsvrijheid van Palestijnen verder gaat beperken. Dit omdat het Palestijnse gebied niet langer ononderbroken is en de Israëlische militaire aanwezigheid waarschijnlijk toe zal nemen. De nederzettingen gelden als illegaal onder internationaal recht.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

kringen-hoogste-lonen-hero

Nederland staat in de mondiale top 5 van hoogste lonen – en dat is minder goed nieuws dan het lijkt

shutterstock_2486330959

Dít zijn 10 simpele en alledaagse gewoontes die je bankrekening laten groeien

shutterstock_2758878175

Werk je in de zorg? Check je pensioen vóór 1 september — anders loop je duizenden euro's compensatie mis

Scherm­afbeelding 2026-08-13 om 05.49.38

Woordvoerder van Trump stapt op

Loading