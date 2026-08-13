Israël heropent na ruim twintig jaar nederzetting op Westoever

GANIM (ANP/AFP) - De illegale Israëlische nederzetting Ganim op de Westelijke Jordaanoever is ruim twintig jaar nadat die werd ontruimd weer officieel geopend. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz was erbij en zei dat de Israëliërs er nu "voor altijd" blijven.

Ganim werd net als drie andere nederzettingen ontruimd als onderdeel van een plan van de voormalige premier Ariel Sharon. In het kader van dat plan trok Israël zich terug uit de Gazastrook en sommige plekken op de Westoever. Dat zou vastgelopen onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen weer op gang moeten brengen. Drie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn onder premier Benjamin Netanyahu weer in gebruik genomen.

Critici vrezen dat de heropening van de nederzetting de bewegingsvrijheid van Palestijnen verder gaat beperken. Dit omdat het Palestijnse gebied niet langer ononderbroken is en de Israëlische militaire aanwezigheid waarschijnlijk toe zal nemen. De nederzettingen gelden als illegaal onder internationaal recht.