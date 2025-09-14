ECONOMIE
Darter Van Gerwen verslaat Littler en wint World Series Finals

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 22:22
anp140925125 1
AMSTERDAM (ANP) - Michael van Gerwen heeft de World Series of Darts Finals op zijn naam geschreven. De 36-jarige Nederlander rekende in de AFAS Live in Amsterdam af met wereldkampioen Luke Littler: 11-7.
Van Gerwen won de World Series Finals vijf keer eerder, in 2023 voor het laatst. Dat was ook meteen het laatste majortoernooi dat hij wist te winnen. Het was voor de Brabander ook zijn eerste finale van een groot toernooi sinds de verloren WK-finale in januari tegen Littler. Van Gerwen kent een moeizaam jaar waarin hij kampte met blessures en een relatiebreuk.
