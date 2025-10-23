Israël kan journalisten voorlopig blijven weren uit Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël kan voorlopig buitenlandse journalisten blijven weren uit Gaza. Een organisatie probeerde bij het Israëlische hooggerechtshof af te dwingen dat journalisten moeten worden toegelaten, maar dat hof heeft de zaak uitgesteld. De journalisten zeggen teleurgesteld te zijn.

De zaak was aangespannen door de Foreign Press Association (FPA) namens honderden journalisten. Bij het hof is donderdag de eerste hoorzitting gehouden. Bij die hoorzitting vroeg de regering om dertig dagen uitstel, omdat "de omstandigheden zijn veranderd". Wanneer de zaak verdergaat, is nog niet bekendgemaakt.

"De Foreign Press Association is teleurgesteld in het besluit van het Hooggerechtshof van Israël om de Israëlische staat nogmaals uitstel te geven in het toelaten van onafhankelijke journalisten tot Gaza", zei de organisatie in een verklaring. Ze zegt dat Israël de zaak expres vertraagt.

Reporters Without Borders had zich bij de zaak van FPA aangesloten.