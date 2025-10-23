Staatsmedia: China wil technologisch zelfstandiger worden

BEIJING (ANP/BLOOMBERG/RTR) - China heeft toegezegd de komende vijf jaar te streven naar meer technologische zelfstandigheid. Daarmee wil het land de economie beschermen tegen buitenlandse invloeden, komt naar voren uit een officiële mededeling waarover staatsomroep CCTV en staatspersbureau Xinhua berichtten.

De plannen volgen op een vierdaagse bijeenkomst van het Centraal Comité van de Communistische Partij. In de periode van 2026 tot 2030 wil het land een "modern industrieel systeem" opbouwen. De eerste details uit het voorstel leggen de nadruk op "nieuwe productiekrachten van hoge kwaliteit". Het gaat dan bijvoorbeeld om geavanceerde technologie als chips en kunstmatige intelligentie.

Volgens Xinhua streeft China ook naar het versterken van de binnenlandse markt. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten van de vraag binnen de Chinese grenzen. Ook is er aandacht voor het verbeteren van het welzijn van de bevolking, waarbij details over hoe Beijing dit wil bereiken ontbraken.