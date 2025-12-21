ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël keurt 19 nederzettingen goed op Westelijke Jordaanoever

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 11:31
anp211225053 1
JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - Israël keurt de oprichting van negentien nieuwe nederzettingen van Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever goed. Hiermee komt het aantal goedgekeurde nederzettingen van de afgelopen drie jaar uit op 69. Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn deze illegaal.
In een verklaring meldt minister van Financiën Bezalel Smotrich "de vestiging van een Palestijnse terreurstaat" te blokkeren. "We zullen doorgaan met het ontwikkelen, bouwen en koloniseren van het land van ons voorouderlijk erfgoed."
De goedkeuring komt enkele dagen nadat de Verenigde Naties meldden dat de uitbreiding van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever het hoogste niveau sinds ten minste 2017 had bereikt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp201225109 1

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

111828742 m

De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?

ANP-449212350

Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt

Scherm­afbeelding 2025-12-21 om 04.49.42

Jake Paul heeft zich voor 50 miljoen het ziekenhuis laten 1n slaan

ANP-542123200

Filmpje: Guido Weijers zet irritante vrouw de zaal uit

67149268_m

Dit zijn de meest angstaanjagende kerstaankopen

Loading