Schiphol en KLM 'continu' druk met nabrengen koffers na storing

Economie
door anp
zondag, 21 december 2025 om 10:29
anp211225048 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol is ook zondag samen met luchtvaartmaatschappijen "continu" bezig om alle koffers die vrijdag op de luchthaven zijn achtergebleven na te brengen, zegt een woordvoerster. Een zegsvrouw van KLM meldt dat de vliegmaatschappij inmiddels "al de nodige koffers" heeft bezorgd en hier "dag en nacht volop aan wordt gewerkt".
Schiphol kampte vrijdag met een technische storing in het bagagesysteem in vertrekhal 2. Daardoor zijn naar schatting van de luchthaven 20.000 koffers achtergebleven. Schiphol en KLM weten niet hoeveel koffers inmiddels zijn terugbezorgd, maar verwachten dat het nog "enkele" dagen duurt. "We doen er samen met luchtvaartmaatschappijen alles aan om zo snel mogelijk alle bagage bij de reizigers te krijgen", zegt een woordvoerster van Schiphol.
