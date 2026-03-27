Israël kondigt intensivering aan van aanvallen op Iran

JERUZALEM (ANP) - Israël dreigt de bombardementen in Iran verder op te voeren. Minister van Defensie Israel Katz zegt volgens nieuwssite Times of Israel dat het Iraanse regime geen gehoor geeft aan oproepen om raketaanvallen richting Israëlische burgers te staken.

"Ondanks de waarschuwingen gaan de aanvallen door", verklaarde Katz. "Daarom zullen de aanvallen van onze krijgsmacht in Iran intensiveren en uitbreiden naar extra doelen en domeinen die het regime helpen bij het bouwen en gebruiken van wapens tegen Israëlische burgers."

Israël en de VS voeren al weken aanvallen uit op doelen in Iran. Dat land reageert met vergeldingsaanvallen met raketten en drones op Israël en andere landen in de regio. De VS proberen de laatste dagen onderhandelingen met Iran van de grond te krijgen.