Familie vermiste kinderen houdt hoop op terugkeer

DEN HAAG (ANP) - De familie van de uit het Groningse Beerta vermiste Jeffrey en Emma is enorm ongerust over het welzijn van de kinderen. Ondanks de radeloosheid en de wanhoop houden ze hoop. Dat zeggen ze via een boodschap verspreid door de organisatie Namens de Familie.

Het zijn "zeer spannende en bewogen dagen" voor de familie. Ze vragen iedereen dan ook om terughoudend te zijn als het gaat om het benaderen van vrienden en familieleden.

"Ze putten steun uit alle lieve reacties die zij hebben mogen ontvangen en waarderen het zeer dat veel mensen helpen met het zoeken naar Jeffrey en Emma", stelt Namens de Familie.

De politie vreest voor het leven van de aan het ouderlijk gezag onttrokken kinderen Emma (8) en haar broer Jeffrey (10). Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wil beroven.