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Israël meldt aanval op Hezbollah ondanks bestand

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 19:52
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NABATIEH (ANP/AFP) - Het Israëlische leger (IDF) zegt drie leden van Hezbollah te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali al-Taher, in de buurt van de zuidelijke stad Nabatieh. Eén Israëlische militair raakte gewond, zegt de IDF.
Tussen zowel Libanon en Israël als de gewapende beweging Hezbollah en Israël geldt officieel een bestand. Israël heeft zich "als proef" teruggetrokken uit een deel van het zuiden van Libanon. Het Libanese leger heeft daar de controle overgenomen. Volgens Israël vormden de gedode Hezbollah-strijders een bedreiging voor de Israëlische troepen.
Hezbollah reageerde niet op vragen van persbureau AFP. De beweging heeft ruim een maand geen aanvallen meer opgeëist.
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