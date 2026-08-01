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CONCACAF wil net als UEFA herziening FIFA na WK-plan Infantino

Sport
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 19:32
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NEW YORK (ANP) - De CONCACAF heeft zaterdag in navolging van de UEFA opgeroepen tot een "grondige herziening" van het bestuur van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De voetbalconfederatie van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben maakte dit bekend naar aanleiding van het inmiddels teruggetrokken plan van de FIFA om de exploitatie van het WK voetbal open te stellen voor particuliere investeerders.
De CONCACAF heeft net als de UEFA een verklaring afgelegd. "Het plan is een symptoom van een bestuur dat voetbal niet langer als een prioriteit beschouwt en opereert buiten elk kader, zonder transparantie, overleg of behoorlijke procedure", zo stelde de federatie.
Volgens de CONCACAF staat de positie van Infantino zelf ook ter discussie. "Dit standpunt wordt gedeeld door vele confederaties, bonden en mensen die de sport dienen en een warm hart toedragen", stelde de CONCACAF waar de voetbalbonden van Aruba, Curaçao en Suriname ook toe behoren.
De Aziatische voetbalbond AFC zag ook niets in het plan van Infantino, maar heeft zich niet uitgesproken over de positie van de FIFA-voorzitter.
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