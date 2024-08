JERUZALEM (ANP) - Israël meldt de dood van de militaire leider van Hamas. "We kunnen nu bevestigen: Mohammed Deif is geëlimineerd", melden de strijdkrachten op X. Hij was volgens Israëlische media eerder deze maand het doelwit van een luchtaanval, maar toen was niet direct duidelijk of hij nog leefde.