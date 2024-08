3x3-basketballers verliezen op Spelen na Letland ook van Servië

PARIJS (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers hebben op de Olympische Spelen opnieuw verloren. Na de nederlaag tegen titelverdediger Letland (21-12), was ook Servië te sterk: 21-19. Nederland knokte zich na een achterstand nog terug tot 19-19, maar Servië maakte de wedstrijd in de slotseconden alsnog af. Oranje, dat het toernooi was gestart met een zege op China, speelt later op donderdag tegen Frankrijk het vierde duel.

Dimeo van der Horst en Worthy de Jong maakten allebei 8 punten voor Nederland. Jan Driessen nam 2 punten voor zijn rekening en Arvin Slagter was één keer doeltreffend.