Roeiers Florijn en Van Dorp naar finale in skiff

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Karolien Florijn en Simon van Dorp hebben zich op de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de finale van de skiff. Beiden wonnen hun heat zonder problemen.

Florijn roeide met 7.21,26 de derde tijd en was langzamer dan de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg (7.17,19) en Viktorija Senkute uit Litouwen (7.19,15).

Van Dorp kwam op de roeibaan bij Vaires-sur-Marne tot de vierde tijd: 6.42,39. In de andere halve finale waren drie concurrenten sneller. De Duitser Oliver Zeidler maakte indruk met een tijd van 6.35,77, een olympisch record.

De tijden in de heats waren voor Florijn en Van Dorp niet van groot belang. Een plek bij de beste drie in hun serie was voldoende voor een finaleplaats.