Israël meldt dood van twee gijzelaars in Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Volgens Israëlische informatie zijn nog twee gijzelaars in de Gazastrook overleden. Het nieuws komt in de week van nieuwe onderhandelingen over een staakt-het-vuren en de vrijlating van de ongeveer 120 resterende gijzelaars.

De Israëlische krijgsmacht (IDF) meldt dat de sterfgevallen worden onderzocht. De twee gijzelaars zijn een 35-jarige geluidstechnicus en een 76-jarige historicus. Zij woonden in het zuiden van Israël en werden op 7 oktober meegenomen naar de Gazastrook, toen Hamas een gewelddadige aanval op Israël uitvoerde en 251 mensen in gijzeling nam. Een derde van de gijzelaars die nog in Gaza zijn, is volgens de IDF overleden.

Een Israëlisch onderhandelingsteam gaat donderdag voor een nieuwe onderhandelingsronde naar Qatar, dat optreedt als bemiddelaar. Al maanden wordt geprobeerd een akkoord te sluiten. De deal waarover wordt gesproken begint met een zes weken durende wapenstilstand en de uitwisseling van een aantal gijzelaars voor Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen.