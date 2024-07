Schietpartij met vijf doden in Kroatisch rusthuis

DARUVAR (ANP) - Een 51-jarige man heeft met een vuurwapen in het Kroatische dorp Daruvar, 95 kilometer ten oosten van Zagreb, geschoten in een bejaardentehuis. Vijf mensen zijn gedood, inclusief zijn moeder, en drie raakten gewond, van wie een ernstig. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

Plaatselijke media melden dat de man een voormalige politieagent is die veel zou drinken. Hij zou voor hij het bloedbad aanrichtte naar een café zijn geweest en is ook in een café gearresteerd. De dader zou recent door de politie zijn aangehouden voor mishandeling.