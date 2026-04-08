Israël meldt grootste aanvallen op Libanon tot nu toe

Samenleving
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 14:15
BEIROET (ANP) - Het Israëlische leger voert de grootste aanvallen op Libanon uit sinds het begin van de oorlog, zegt de Arabischtalige woordvoerder van het leger. De aanvallen vinden plaats in verschillende delen van het land.
Op een kaart is te zien dat onder meer de hoofdstad Beiroet, de Bekaavallei en het zuiden van het land doel zijn van de Israëlische aanvallen. Ook enkele locaties in het noorden van het land zijn gemarkeerd.
Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat ook het noorden van Beiroet wordt aangevallen door Israëlische gevechtsvliegtuigen. Eerder werden voornamelijk de zuidelijke buitenwijken aangevallen, waar veel Hezbollah-aanhangers wonen.
Volgens de woordvoerder van het Israëlische leger zijn veel van de locaties gebieden waar burgers wonen. Hij beschuldigt Hezbollah ervan zich expres te verbergen tussen de burgerbevolking.
