Turkse media: tien mensen vast voor aanval Israëlisch consulaat

ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - De Turkse autoriteiten hebben tien mensen vastzitten voor een schietpartij bij het Israëlische consulaat in Istanbul, zeggen onderzoekers tegen het Turkse staatspersbureau Anadolu. Onder die tien zijn ook twee vermoedelijke schutters die gewond zijn geraakt. Zij worden verhoord. Een derde schutter kwam om.

Het motief voor de aanval is nog altijd onduidelijk. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi zei eerder dat de dode aanvaller banden had met een "organisatie die religie uitbuit". Hij noemde geen namen en de verantwoordelijkheid is ook nog niet opgeëist. Volgens Turkse mediaberichten gaat het om Islamitische Staat. De twee gewonde verdachten zijn volgens de minister broers uit het drugsmilieu.

Dinsdag raakten de schutters in een vuurgevecht met de politie. Volgens getuigen duurde dat tien minuten. In het consulaat waren op dat moment geen Israëlische diplomaten aanwezig. De meeste medewerkers waren al teruggetrokken na de aanslagen van 7 oktober 2023.

'Gruwelijke terreuraanslag'

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten bij het vuurgevecht twee agenten lichtgewond. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan sprak van een "gruwelijke terreuraanslag".

Het consulaat is gevestigd in een kantoorgebouw. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije Tom Barrack zei op X dat het ging om een gerichte aanval op het Israëlische consulaat.