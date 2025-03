Israël meldt luchtaanval op militanten Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt een luchtaanval te hebben uitgevoerd op militanten in de Gazastrook. Zij zouden in de buurt van Israëlische troepen bezig zijn geweest met het plaatsen van explosieven.

Volgens het leger zijn de militanten geraakt, maar het is niet duidelijk of er doden zijn. Het is ook onbekend of de militanten lid waren van Hamas of een andere groepering zoals Islamitische Jihad. Die twee groeperingen hebben nog niet gereageerd op het incident in het noorden van Gaza.

Hamas en Israël kwamen halverwege januari tot een staakt-het-vuren. De eerste fase van dat bestand liep vorige week af, maar er zijn nog geen afspraken over een verlenging.