Israël meldt nieuwe aanvallen op Libanon

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische strijdkrachten melden dat ze weer doelen aanvallen in Libanon. Er is een bestand van kracht, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar van schendingen.

Het is nog onduidelijk wat het precieze doelwit is van de aanval. De krijgsmacht van Israël meldt dat "terroristische doelwitten" worden aangevallen in het buurland.

Hezbollah voerde eerder op de dag een aanval uit op een Israëlische militaire positie in het grensgebied. Die aanval was volgens de groep bedoeld als waarschuwing voor Israël omdat het zich niet aan afspraken zou houden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde vervolgens een "krachtige" reactie aan. In Libanon is sinds vorige week een staakt-het-vuren van kracht om een eind te maken aan de strijd tussen Israël en Hezbollah.