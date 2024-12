VS na incidenten: bestand Libanon nog intact

WASHINGTON (ANP/AFP/DPA) - De Verenigde Staten stellen dat het bestand in Libanon nog intact is, ondanks berichten over incidenten. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er een mechanisme is om mogelijke schendingen van de afspraken te bekijken. "Daarna nemen we contact op met betrokken partijen om te zorgen dat ze niet herhaald worden."

De VS kondigden vorige week samen met Frankrijk aan dat een deal was gesloten om de strijd in Libanon te beëindigen. Inmiddels lijkt dat bestand onder druk te staan. Israël verweet Hezbollah maandag voor het eerst weer een aanval te hebben uitgevoerd in het grensgebied en dreigde daar krachtig tegen op te treden. Hezbollah bevestigt dat het een aanval heeft uitgevoerd, maar zegt dat die als waarschuwing was bedoeld omdat Israël zich niet aan de afspraken zou houden.