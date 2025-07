JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar heeft in een gesprek met de Nederlandse ambassadeur gezegd het te betreuren dat Nederland ervoor kiest om een "langdurige vriendschap met Israël in te ruilen voor openlijke vijandschap". Israël had de ambassadeur ontboden nadat Nederland had aangekondigd inreisverboden te willen opleggen aan twee ministers.